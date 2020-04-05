شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية والنواب يتابعون المرحلة الثانية لصرف المعاشات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، مقار صرف المعاشات لكبار السن لعدد من مدارس المحافظة، في جولة شملت خمس مدن، يرافقه الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد على، السكرتير عام المحافظة، والنواب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للبرلمان، والدكتور نضال السعيد وجمال كوش، واللواء مجدي سيف، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وبكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

وبحسب بيان، الأحد، شملت الجولة مدارس ابن خلدون والشهيد عبدالمنعم رياض والرملة الابتدائية وطحلة الإعدادية بنين وميت السباع الإعدادية المشتركة، التابعين لإدارة بنها التعليمية، كما تفقدوا مكتبي بريد كفر شكر وبريد طوخ.

وقال الهجان إن المحافظة جهزت 13 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات ومركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، موجهًا بتوفير مقاعد وتندات لكبار السن والتأكد من تأمنيها حفاظًا عليهم من فيروس كورونا المستجد، ثم قام الهجان بتفقد مقار صرف المعاشات بمدارس حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة والتي شملت «مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية» وأيضًا مركز شباب بيجام كما تفقد مدارس بحي شرق «مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ومدرسة الخزف والصيني ومدرسة السلام الابتدائية».

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الصرف لكبار السن والعمل على تخفيف انتظارهم لمنع التكدسات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه اتُّخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين حيث تم تطهير معظم مكاتب البريد والمدارس التي يتم صرف المعاشات بها بجميع أنحاء المحافظة.

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎

محافظ القليوبية والنواب يتابعون صرف المرحله الثانيه لاصحاب المعاشات بعدد من مدارس ومكاتب البريد‎