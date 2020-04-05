شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شركات السياحة» يشكر سائقي أتوبيسات العائدين من أمريكا: «أبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، الشكر إلى السائقين «الأبطال الذين لم يترددوا لحظة واحدة في نقل جميع المصريين العائدين من أمريكا ونقلهم من مطار مرسي علم إلى أماكن إقامتهم بفنادق مرسى علم وذلك دون أي مقابل».

وأضاف «الشاعر» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه «لم يتردد مطلقًا في مساندة جهود الدولة في ظل منظومة وطنية متكاملة من الجميع لحماية المصريين وعبور تلك الأزمة العالمية بأقل خسائر بين المواطنين»، مشددًا على أنه «على أتم استعداد لتنفيذ أية مهام تساند الجهد المحترم والمتميز لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لحماية المواطنين المصريين بإجراءات أشاد بها العالم أجمع».

وأوضح أنه «تم تطهير الأتوبيسات وتعقيمها قبل ركوب أشقائنا العائدين حرصًا على سلامتهم، كما تم تعقيمها أيضًا بعد وصولهم للفنادق ومغادرة الأتوبيسات»، معربًا عن أمنياته «أن تمر فترة العزل المؤقت بسلام عليهم جميعًا ليعودوا سالمين إلى أسرهم يأتي ذلك في إطار جهود شركات السياحة لمساندة الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والقرارات الوطنية الرائعة بحماية المواطنين المصريين من المرض داخل مصر وخارجها، ودعما لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة السبل لعودة المصريين العالقين بمختلف دول العالم إلى أحضان الوطن الأم وآخرهم مئات المصريين العائدين من أمريكا إلى أماكن العزل المؤقت بمدينة مرسي علم».