شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكلدانية بمصر تتبرع بـ250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية في مصر، تبرع الكنيسة بمبلغ 250 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدبر ألبطريركي، في بيان، الأحد، إنه تقرر غلق الكنائس لحين إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الأحد، حيث تفتح الكنيسة لمدة ساعتين للصلاة الفردية والاعتراف والمناولة وغلق جميع القداديس والصلاة الجماعية في الأزمنة الفصحية والتي تشمل أحد السعف وخميس الفصح والجمعة العظيمة وسبت النور واحد القيامة وثاني يوم القيامة وشم النسيم ووقف جميع الأنشطة الكنسية.

وجاءت خطوة الكنيسة الكلدانية على خطى الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية في هذا الشأن.