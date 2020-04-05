شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قسم النساء والتوليد بمستشفى في أسيوط بعد اكتشاف إصابة طبيب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية الصحة بأسيوط منح جميع العاملين بقسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام إجازة 14 يوما «حجر منزلي» بعد اكتشاف إصابة أحد الأطباء العاملين بالقسم بفيروس كورونا.

وأكد مصدر بمديرية الصحة، أنه فور اكتشاف إصابة طبيب بالقسم بفيروس كورونا تم عمل الإجراءات طبقا للمعايير الخاصة بتلك الأمور، المتمثلة في منح جميع العاملين بقسم النساء والتوليد إجازة إجبارية لمدة 14 يوما، للبقاء بالمنزل، تولي فرق التطهير والتعقيم بتعقيم وغلق المنشآت والعيادات الخاصة التي يعمل بها جميع أطباء القسم.

وكانت مديرية الصحة أعلنت مساء أمس إصابة طبيبين أحدهما عضو هيئة تدريس بقسم الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة أسيوط، والآخر بقسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام وفتاة بفيروس كورونا.