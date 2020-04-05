شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يناشد المواطنين الحد من التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهالي المحافظة ضرورة الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة للحماية من انتشار الفيروس بالحد من التجمعات والاختلاط، بجانب عدم الخروج من المنازل إلا في الضرورة القصوى أو لأداء الأعمال المنوطة بهم وهو الذي يتطلب في نفس الوقت أهمية تنفيذ النصائح والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة والشخصية وغيرها لتلافى أي إصابات بهذا المرض.

وأكد أن كل أجهزة المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تساهم في تحقيق الوقاية المطلوبة بهذا الشأن من خلال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمناطق السكنية ومحطات السكك الحديدية والمواقف، علاوة على الأسواق والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم تخصيص 4 أتوبيسات من مشروع النقل الداخلى للقيام بنقل الركاب القادمين عبر قطارات السكك الحديدية إلى أماكن إقامتهم وخاصة القطارات التي تصل بعد بدء فترة الحظر وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لضمان توصيل المواطنين لمنازلهم وتخفيف المعاناة ومشقة الإنتقال عن كاهلهم، بجانب عدم تعرضهم لأى مسألة قانونية أو غرامات مالية، لافتاً إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع عند ورود شكاوى عن وجود تجمعات ومنها ما تم اليوم أمام سنترال ومكتب بريد إدفو للتعاقد ودفع رسوم الأنترنت حيث تم تنظيم الدخول والخروج بالتعاون مع مجموعات من الشباب المتطوع.