شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوي يبدأون مارثون الامتحانات التجربية لـ«التابلت» وسط «حظر كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظات، الأحد، الامتحانات التجريبية في مادة اللغة العربية، بجهاز التابلت من المنازل، وتنتهي في 22 إبريل الجاري، من الساعة 10 وحتى 12 ظهرًا.

في المنيا، أدى طلاب الصف الأول الثانوي، بمراكز المحافظة، الامتحانات التجريبية بجهاز التابلت من المنازل، والتي من المقرر أن تنتهي 22 أبريل الجاري.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يؤدي الطلاب الامتحانات داخل منازلهم من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

ولفت «عزب» إلى أنه تم تخصيص 3 أرقام هواتف للدعم الفني تتعلق بكل مدرسة لتحقيق التواصل الآمن والفعال والسريع بين المعلم والطالب وولي الأمر.

وفي سوهاج، أدى الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الإمتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

وناشد محافظ سوهاج، الأهالي بعدم الدخول على شبكة الإنترنت خلال فترة الإمتحانات والتي ستبدأ في العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، وذلك للتسهيل على الطلاب ومنحهم المساحة الكافية لإنهاء الإمتحان دون معوقات فنية.

من جانبه، أوضح ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل مدرسة، وكل إدارة تعليمية، وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية، تضم كلا من «مدير عام التعليم العام، والتطوير التكنولوجي ومسؤول الاحصاء ومسئول التعليم الثانوي، بالإضافة إلى الأمن»، مشيرًا إلى أن تلك الغرف مسؤولة عن تلقي أية بلاغات أو استفسارات من الطلاب والرد عليهم.

وقال «عبدالخالق» إن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، وقد تقرر لمحافظة سوهاج البدء من الساعة 10 وحتى 12 ظهرًا، بالإضافة إلى 3 محافظات أخرى، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.

وأضاف «عبدالخالق» أنه لو حدث أي عطل في نهاية الامتحان قبل إرسال الإجابات للسحابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الامتحان، فعلى الطالب ألا يقلق لأن إجاباته مُسجلة على الجهاز، وسيرسل الإجابات لمنصة الامتحان بمجرد عودة الإنترنت للجهاز.

وفي البحيرة، أدى الطلاب الامتحان التجريبي في اليوم الأول من منازلهم في مادة اللغة العربية، واستمر زمن الامتحان 3 ساعات، بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة يبلغ عددهم 30 ألفًا و475 طالبًا وطالبة، منهم 4 آلاف و797 من طلاب الخدمات، مشيرًا إلى وجود 757 من طلاب المنازل سيؤدون الإمتحان ورقيًا في نهاية العام.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولي التطوير والمعنيين للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ.

وفي البحر الأحمر أدى نحو 2381 من طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة العربية على التابلت في أولى الامتحانات التجريبية، وذلك من خلال التواجد في المنازل، وشكلت إدارة الغردقة التعليمية غرفتي عمليات إحداهما بالإدارة والأخرى بمركز عمليات التطوير التكنولوجي، وذلك لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص التابلت أو الإنترنت.

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وتفقد محمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، المدارس الثانوي بالغردقة، وذلك لمتابعة تواجد أخصائي التطوير والتنسيق لحل أي مشكلة طارئة بخصوص الإنترنت أو التابلت والتواصل مع الطلاب من منازلهم.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية المحافظة بعدم استخدام النت ابتداء من الساعة الثامنة من صباح الأحد، وذلك بالتزامن مع بداية امتحانات التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وفي بني سويف، أدى 14 ألفًا و56 طالبًا، الامتحانات التجريبية الإلكترونية بنظام التابلت الإلكتروني بمادة اللغة العربية من المنازل. ووجهت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بتذليل كل العقبات لأداء الامتحان.

وفي الأقصر، بدأت الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي في الإطار الزمني لمحافظة الأقصر من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول، مُتصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي مقدم لخدمة الانترنت من شركات المحمول في مصر، كما أكد إلى أن المدة الزمنية الموضحة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

وأشار عايد إلى أن الامتحان تجريبي، والغرض منه التعرف على شكل الامتحان قبل أداءه بشكله النهائي، المقرر في شهر مايو، وإذا لم يتمكن الطالب من أداء الامتحان سيتمكن من الإطلاع عليه في نهاية اليوم على موقع الوزارة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع المصرية للاتصالات، قد قامت بتوزيع الشرائح الإلكترونية للطلاب من خلال 7 مقرات توزيع وقد بلغت نسبة التوزيع ٩٨.٨%، كما خصصت أرقام واتس آب للدعم الفني لطلاب الصف الأول الثانوي (01033372633 و01009158688)، لتلقي استفسارات الطلاب وتقديم الدعم الفني لهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجراء الامتحانات بشكل ميسر للطلاب.

وفي كفر الشيخ، أدى 20 ألف و443 طالب وطالبة أولى امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التي يؤدي الطلاب الامتحانات صباح الأحد، «القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر»، وتتوالى الامتحانات ببقة المحافظات في أداء الطلاب الامتحان نفس اليوم.

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، غرفة العمليات بالمديرية، وتابعت شكاوى الطلاب، والتي تمثلت في الخروج من المنصة قبل الانتهاء من أداء الامتحان.

وفي السويس، انطلقت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي في السويس، والتي يجريها الطلاب على جهاز «التابلت» من المنزل.

وقال أشرف السروي، مدير التعليم العام في السويس، إن عدد الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي العام 3700 طالب وطالبة، وبدأوا في الدخول على منصة الامتحان التجريبي في الثانية عشر ظهرًا، مضيفًا أن مديرية التعليم شكلت غرفة عمليات رئيسية، وغرف أخرى في الإدارات التعليمة الثلاث، لتلقي أية شكاوى من الطلاب تواجههم خلال أداء الامتحان.

وطالب أولياء الأمور عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأهالي عدم استخدام الإنترنت الأرضي كي يتمكن الطلاب من استخدام النت أثناء الامتحان بسهولة.

فيما أعلن مصدر مسؤول بمحافظة السويس، تعليق أعمال الصيانة بمحولات الكهرباء، وكذلك أعمال استبدال الكابلات لتلافي انقطاع الكهرباء، وذلك استجابة لأهالي القطاع الريفي وبعض ضواحي حي الأربعين، والتي شهدت انقطاع الكهرباء على فترات خلال الأيام الماضية خلال أعمال الصيانة.

طلاب أولي ثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية التجريبي علي التابلت من منازلهم في الإسكندرية

طلاب أولي ثانوى يؤدون امتحان اللغة العربية التجريبي علي التابلت من منازلهم في الإسكندرية