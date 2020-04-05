شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إجراءات حصار «كورونا».. استمرار حملات التطهير في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأطقم الطبية والأجهزة التنفيذية في المحافظات تشديد إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا، الأحد، من خلال إجراء الفحوصات الطبية وتطبيق إجراءات العزل.

ففي بني سويف، قاد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، فرقًا من الطب الوقائي بالمديرية إلى قريتي «بني عفان ودموشيا» بمركز بني سويف، لتطهير وتعقيم كل المنشآت الحكومية والمنازل والشوارع ودور العبادة لمنع انتشار الفيروس، وقال إن عمليات التطهير تضمنت 9 قرى بمركز بني سويف، فضلًا عن 83 منشأة صحية و82 منشأة حكومية، بالإضافة إلى مصنع للإليكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية.

وناشد وكيل الوزارة، الأهالي بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والالتزام بالإجراءات الوقائية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل سلامتهم، وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام.

وكان عبدالخالق طلب من اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تعيين حراسة لعزل صحي لـ22 من المخالطين لعائلة بقرية دموشيا، تضم 6 أفراد كانوا محتجزين بمستشفى الحميات والصدر، وتم أخذ عينات منهم وعقب إثبات التحاليل إصابتهم تم نقلهم إلى مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة ومستشفى 15 مايو.

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وفي الإسكندرية، تم استئناف حركة العمل، الأحد، بمركز الجمرك المطور بميناء الإسكندرية، عقب إجراء أعمال تعقيم وتطهير شاملة للمبنى بالكامل بمعرفة وزارة الصحة ووحدة الإطفاء، وقال بيان صادر عن الجمارك إنه تم عزل 9 موظفين من العاملين بالمركز المطور بميناء الإسكندرية في منازلهم لمدة 14 يومًا، لمخالطتهم المستخلص المصاب، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن لإجراء التحاليل اللازمة للموظفين التسعة والخضوع للحجر الصحي.

وأعلن الدكتور محمود قورة، مدير المستشفيات الجامعية في المنوفية، أنه عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لبعض العاملين من أفراد الأطقم الطبية بالمستشفيات الخاصة، تم إصدار أمر إداري بحظر عمل أي فرد من أفراد الأطقم الطبية بالمستشفيات في غير أوقات العمل الرسمية في أي مكان خارج المستشفيات الجامعية خلال هذه الفترة ولحين إشعار آخر، مع التقدم بإقرار لإدارة المستشفيات بأى عمل خارجي ويحدد توقيت العمل وطبيعته ومكانه، وتمت مراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى.

وفي دمياط، أكدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، تكثيف الحملات والخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ مدينة رأس البر، تفعيلاً للقرارات المتخذة خلال الأسبوع الماضي بغلق منطقة اللسان وشواطئ المدينة، وكذلك منع دخول غير المقيمين للحد من التجمعات، وناشدت ميخائيل مجددًا المواطنين بالبقاء في المنازل خلال تلك الفترة.

وكثفت قوات الأمن في البحيرة من تواجدها بقرى بولين بكفر الدوار وعلى حبيب بأبوحمص ودنشال بدمنهور، لتطبيق إجراءات حظر التجوال في تلك القرى التي تم اكتشاف إصابة 4 حالات فيها أمس الأول.

وفي أسيوط، أعلنت إدارة جامعة أسيوط تنفيذ إجراءات احترازية عقب اكتشاف حالة إصابة بالفيروس لعضو هيئة تدريس من العاملين بأحد الأقسام الطبية بالجامعة وعزله بأحد مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.