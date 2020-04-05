شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال تطهير ورش المنشآت والمباني بـ «أبوزنيمة» للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بحملة لرش وتعقيم المصالح الحكومية في مدينة أبوزنيمة، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبناء على تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية بكل المدن.

وقد تم إجراء أعمال الرش والتطهير بجميع المباني الحكومية والعمارات السكنية والاستراحات، بالتعاون والتنسيق مع مجلس مدينة أبوزنيمة.

واستمرت حملات التوعية والمبادرات الشعبية في كافة المدن للرش والتنظيف، حيث استمر شباب الأحزاب والجمعيات في المشاركة في الرش والتعقيم بكل مدن المحافظة.