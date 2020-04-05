شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية: الغياب عن العمل بسبب كورونا يؤدي إلى تأخر اللياقة العقلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت دراسة ألمانية عن تأثر الحالة النفسية واللياقة العقلية للأشخاص بسبب الحظر الذي يخضعون له، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت روث ستوك هومبورج، خبيرة علم النفس الألمانية -حسبما نشرت صحيفة بيلد- إن الغياب عن العمل بسبب أزمة كورونا يؤدي إلى المزيد من المشاكل النفسية، مشيرة إلى أن التطور الذي يحدث يوميًا في العالم بشأن انتشار الفيروس، مثير جدا للقلق والتوتر الذي يسبب أيضًا أزمة شديدة في اللياقة العقلية، خاصة مع الغياب عن العمل.
وأوضحت أنه مع زيادة مدة العمل من مكتب المنزل أو الإجازة الإجبارية، فإن الدراسة أكدت أن نسبة الموظفين الذين شملهم الاستطلاع، أصبحوا يشعرون أن العمل في المنزل أمر سيئ بعكس ما كانوا يشعرون به من قبل.
ولفتت هومبورج إلى أن الدراسة التي مازالت مستمرة، أجريت حتى الآن على 180 شخصًا من جميع الأعمار على مستوى ألمانيا، شاركوا في المسح الأول في 25 مارس، وأكثر من 250 شخصًا شاركوا في المسح الثاني في الأول من أبريل، كشفت عن عدم الرضا عن الوظيفة المنزلية، وزيادة هذا الشعور بعدم الرضا مع استمرار الأمر.
وقالت إنه من المؤكد أن عوامل الإرهاق تنخفض في المكتب المنزلي، لكن ظاهرة الملل أخذت في الازدياد، مع انخفاض عملية التواصل الاجتماعي وفرص التعلم وتبادل الخبرات والتطور الوظيفي الإضافي، وهو ما يؤثر بشكل ما على اللياقة العقلية.
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