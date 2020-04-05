شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها 315 راكبًا.. ثاني رحلات المصريين العائدين من واشنطن تصل مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأحد، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التي تقل على متنها 315 راكبا من المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن بين الركاب نحو 49 طالبا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاما وكانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.

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واستعد مسؤولو مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتجهيزات الطبية اللازمة ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وفور إنهاء وصولهم تم توقيع الكشف الطبي عليهم.

وتم تجهيز نحو 10 أتوبيسات لنقل الركاب إلى إحدى القرى السياحية، مقر الحجر الصحي، وتجهيز عدد من الإسعافات في حالة وجود مصابين.

وكشفت مصادر طبية أن جميع الركاب العائدين سيخضعون لإجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يوما بأحد الفنادق السياحية، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج كإجراء احترازى.

وتخضع إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار ونقلهم إلى مقر الحجر الصحي لإشراف أمني كامل.