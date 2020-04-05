بعد انتهاء الحجز منذ 3 أشهر.. ما موقف الحاجزين بالإعلان الـ12 من الإسكان الاجتماعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان من إجراءات حجز الإعلان الـ12 من الإسكان الاجتماعي منذ 3 أشهر تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت يتسائل الحاجزين عن موقفهم من الحجز وترتيب أولاويتهم داخل المشروع.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه سيتم فرز جميع طلبات المتقدمين للحجز بالإعلان الـ12، بالمناطق التي يزيد عدد الحاجزين بها على عدد الشقق المتاحة، لمراجعة البيانات والمستندات المسجلة على النظام، والتي يتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان الـ12 من الإسكان ااجتماعي تقدم له أكثر من 18 ألف، وهم من سددو مقدم الحجز ولهم الحق في الحصول على قة ضمن المشروع.

وتابعت: "شقق الإعلان الـ12 كانت تتواجد في 8 محافات بحوالي 33 منطقة مختلفة، وبعد مراجعة بيانات الحاجزين تبين وجود 11 منطقة يزيد بهم عدد الوحدات عن عدد المتقدمين، وبالتالي من تتوافر عليه الشروط سوف يحصل على وحدة سكنية"، لافته إلى أن المناطق جاءت على النحو التالي:

مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، ومدينة البياضة، ومدينة التل الكبير العهدة، ومدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، ومدينة بنى

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عبيد، بمحافظة الدقهلية، ومدينة القرين، بمحافظة الشرقية، ومركز السادات، بمحافظة المنوفية، ومدينة الحامول، ومدينة الريا، ومدينة قلين، بمحافظة كفرالشيخ.

وأشارت إلى أن هناك 22 منطقة، زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات السكنية المتاحة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 12 ألف و500، بينما يتواجد شقق جاهة للتسليم تصل لـ 2700 شقة بالمشروع.

وأكدت ان ترتيب الأولوية داخل مشروع الإسكان الاجتماعي يكون للمتزوج ولديه أطفال، ثم المتزوج ثم الأعزب، وفي كل الحالات يتم اختيار الأصغر سنًا.

وكانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان الـ12 من الإسكان الاجتماعي، نهاية 2019، في 8 محافظات، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفرالشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).

وسجل سعر الشقة الـ90 متر 197 ألف جنيه، بنظام التمويل العقاري على 20 عامًا، حيث يتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام.