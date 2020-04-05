شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة رقم 1000.. موقف الحكومة من الحظر الكامل لمواجهة كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب العديد من المواطنين بتطبيق الحظر الكامل خلال الأيام المقبلة، لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، ووصول العدد إلى أكثر من 1000 مصابًا فى الوقت الذى تخطت فيه عدد الإصابات عالميا رقم المليون. Advertisements الفيديو التالى يرصد ردود ممثلي الحكومة على ذلك، وموقفها من تطبيق الحظر الكامل لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

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