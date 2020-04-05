شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتقديم المزيد من الدعم لمساعدة نيويورك لمواجهة وباء كورونا، متوقعا المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب الفيروس التاجى. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى لخلية الأزمة الأمريكية حول تطورات كورونا اليوم السبت، داعيا وسائل الإعلام التوقف عن الشائعات وإثارة خوف المواطنيين. Advertisements وأضاف، نشهد وضعا غير مسبوق ونعمل على تعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات الطبية إلى عموم البلاد.

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