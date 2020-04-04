شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير التعليم العالي على اكتشاف 17 إصابة بـ«كورونا» في معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تعليق على أكتشاف 17 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بين الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتعامل مع الموقف وفقًا للخطط الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية والتي يتم العمل بها في كافة دول العالم.

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وقال وزير التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن إجراءات التعامل الآن يخضع لضوابط العالم فيما يخص اكتشاف حالة من مقدمي الخدمة الطبية، تبدأ من المسح والعزل للمصاب ثم تقصي وعزل المخالطين وإجراء المسحات اللازمة وتوسيع دائرة المسح بالتعاون مع وزارة الصحة مع غلق مؤقت لإجراء تعقيم وتطهير وهذا هو البروتوكول المعتمد من كل الجهات العالمية.

وأكد عبدالغفار أن بروتوكولات الوقاية متبعة في كل المستشفيات الجامعية، لكنه لا يوجد مناعة مطلقة من الإصابة واذا نظرنا للعالم حول إحصائيات المصابين من مقدمي الخدمة الصحية على مستوى العالم سنجد أرقامًا كبيرة، فعلي سبيل المثال هناك 9400 مصاب من مقدمي الخدمة الصحية في إسبانيا، و11 ألف مصاب في الصين.

وشدد وزير التعليم العالي على أن الوزارة تتابع بشكل دوري مع المستشفيات الجامعية، من أجل التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».