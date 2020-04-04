شكرا لقرائتكم خبر عن خرجوا إلى «البلكونات».. ماذا فعل جيران أحد أطباء الحجر الصحي عند عودته؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح سمير، أحد أطباء الحجر الصحى لفيروس «كورونا»، إن وزارة الصحة تولى أهمية كبرى بتوقيع الكشف الصحي على الأطباء الذين يتعاملون مع مرضى فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، وتجرى لهم مسحة طبية للتأكد من خلوهم بالإصابة، لافتاً إلى أنه ودع أبناءه وزوجته عندما جاء له الاستدعاء والذهاب إلى مستشفى الحجر الصحى بأسوان، وتابع: «ودعت ابنائى وزوجتى وقلت لهم ممكن أعود وممكن لأ».

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب عودته إلى منزله، تفاجأ بمشهد أفرحه بشده، متمثل في خروج كل جيرانه إلى «البلكونات» والتصفيق له والترحيب به، عقب عودته من العمل سالماً، مشدداَ على أن ما يقوم به من عمل يعد مسؤولية وطنيه بالنسبة له، وتابع: «تم عمل مسحة لى وتبين عدم إصابتى وخدت الإجازة وهناك فريق آخر تولى العمل بالمستشفى لمدة 14 يوماً».

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وتابع: «كل الأطباء الذين يعملون في الحجر الصحى يعانون بشدة من جراء الإجراءات الاحترازية أثناء معالجة المرضى، والحفاظ على حياتى وحياة المريض ولكن كل هذه المعاناة تزول بتقديم خدمة جيدة للمرضى ومساعدتهم على الشفاء».

وأكد سمير أن الدولة المصرية تسخر كل إمكانيتها لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات مبشرة تؤكد انحسار الفيروس خلال شهر إبريل الجارى.

وعرض برنامج «التاسعة»، مقطع فيديو يظهر مشهد ترحيب جيران الدكتور سامح سمير، عقب عودته من مستشفى الحجر، ويهتفون له وشكره على ما يقوم به تجاه الوطن.