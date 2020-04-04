شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: أزمة «كورونا» ستسبب في تغيرات اقتصادية لدول العالم أجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن العالم يشهد ظاهرة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، الذي جعل من العالم قرية واحدة، «رب ضارة نافعة»، موضحًا أن الفيروس ظهر في بعض الدول ولكن انتشر في دول العالم، وجعل هناك نوع من أنواع التكاتف بين دول العالم لمواجهة هذا الفيروس.

وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، أن الفيروس يُهاجم سكان القرى الأرضية، واختفت الصراعات الحربية والعسكرية والاقتصادية وتكاتف الجميع من أجل القضاء على الفيروس، ولم يعد هناك أي أهداف شخصية لدول بعينها، فكل دول العالم متحدة للقضاء على الفيروس.

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى تغيرات اقتصادية في العالم الذي يسعى لمقاومة هذا الفيروس والقضاء عليه، موضحًا أن مصر لها موقف بناء في التعامل مع هذا الفيروس من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللي قام بها الرئيس السيسي للعبور بمصر من أزمة فيروس كورونا، حيث أجل افتتاح المشروعات القومية الكبرى التي كان مزمع افتتاحها في 2020 إلى 2012.