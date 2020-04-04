شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يكشف حقيقة هروب مصابة بـ«كورونا» من معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن ما تردد بشأن قيام طبيب بإحضار مصابة بـ«كورونا» إلى معهد الأورام، ثم هربت غير صحيح.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على «صدى البلد»، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في المرحلة التي نظل فيها قادرين على متابعة الحالة الأولى وسبب إصابتها وتتبع المخالطين.

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ولفت إلى وجود خطة أعلنتها الدولة المصرية لمنع انتشار «كورونا» وذلك منذ اليوم الأول لإعلان الفيروس وباء عالميا.

وأردف أن هناك 413 مستشفى جامعي مجهز لاستقبال مرضى فيروس «كورونا»، مضيفا أنه يوجد 35 ألف سرير مجهز بها لاستقبال المرضى.

وكشف أنه تم فتح تحقيق في إصابة عدد من العاملين في المعهد بـ«كورونا»، للتأكد من عدم وجود خطأ أو قصور في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرا إلى أن الالتزام التام بالإجراءات لا يمنع وجود إصابات، مؤكدا أن نتيجة التحقيق ستظهر خلال 48 ساعة .

ونوه بأن المستشفيات ستظل تعمل ولن تغلق أمام المرضى، وذلك لاكتشاف المصابين بالفيروس وعلاجهم، موضحا أنه لا يعني اكتشاف حالة مصابة في مستشفى إغلاق هذا المستشفى.