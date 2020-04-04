عزبة أبو ربيع.. شاهد قصة القرية المعزولة بأمر كورونا (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عزبة أبو ربيع التابعة لقرية السبع آبار الشرقية بمحافظة الإسماعيلية، قيام أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بفرض عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج العزبة، وذلك بعد ثبوت إصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم قرابة 50 أسرة بـ150 فردًا لمدة 14 يومًا. ويقدم ”الخليج 365”، فيديو جراف يُلخص تفاصيل عزل العزبة. Advertisements

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