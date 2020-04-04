شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يناشد المواطنين عدم تخزين الحاصلات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن المنتجات الزراعية المصرية من خضروات وفاكهة وحبوب متوفرة بكميات كبيرة تكفي لأشهر قادمة، ونملك فائض كبير من كل الخضروات والفاكهة التي نحتاجها، ولدينا مخزون كبير من الأرز والحبوب.
أضاف أن الارتفاع الطفيف الذي نشهده الآن ليس لقلة الموجود بقدر ما هو قلة في المعروض بالأسواق في بعض الأيام نتيجة تشديد إجراءات التنقل وتغير أوقات جني بعض المحاصيل وارتباك التصدير والاستيراد وتهافت المواطنين على تخزين المنتجات الزراعية واستغلال بعض التجار.
تابع: «نشهد حاليا حصاد وجني معظم محاصيل الموسم الشتوي من أقماح وبصل وثوم وبطاطس وفول وطماطم، كما نشهد بداية زراعة محاصيل الموسم الصيفي، ولدينا فائض كبير من أرز الموسم الماضي، كما انخفضت أسعار معظم الخضروات والفاكهة في الأسواق».
وناشد «أبوصدام» المواطنين عدم التهافت على شراء المنتجات الغذائية أو تزين المحاصيل الزراعية، والاكتفاء بشراء الاحتياجات اللازمة في ظل التشديد على إجراءات التنقل، منعا لخلق الأزمات وارتفاع الأسعار، ولقطع الطريق على المحتكرين.
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