شكرا لقرائتكم خبر عن خالفت إجراءات مكافحة العدوى.. إغلاق 23 منشأة طبية خاصة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، السبت، غلق 23 منشأة طبية خاصة بمراكز ناصر والواسطى وبني سويف لعدم التزامها باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، في إطار خطة المديرية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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وكلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزاره الصحة ببني سويف، الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة للمرور على عدد من المستشفيات الخاصة بالمحافظة، لمتابعة مدى الإلتزام باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص والاجراءات الصحية والوقائية.

وتابعت اللجنة مستشفيات: سانت تريز ومستشفى السلام والدعوة ببني سويف ومستشفى البرج بالواسطى للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والوسائل الوقائية ومنع التجمعات، إضافة إلى المرور على 45 منشأة طبية خاصة بين عيادات أطباء ومعامل التحاليل لمتابعة تنفيذ مواعيد حظر التجوال.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 23 منشأة طبية بمراكز الواسطى وناصر وبنى سويف لعدم الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى وعدم الترخيص.