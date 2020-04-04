شكرا لقرائتكم خبر عن توقف ضخ المياه لمدينة العريش بسبب انقطاع الكهرباء عن محطة التلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت عملية ضخ مياه الشرب عن مدينة العريش بشمال سيناء، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربي عن محطة رفع المياه بمنطقة التلول ببئر العبد.

وأكدت مصادر في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أن ضخ المياه من عنبر رفع المياه بالخط الرئيسي «خط الـ1000» توقف عن مدينة العريش من محطة رافع التلول والتي يتم تغذيتها من المحطة الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، نتيجة انقطاع التيار الكهربي عن المحطة.

وأضافت المصادر، أن عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش سيكون بعد عودة التيار الكهربي لمحطة مياه التلول، حيث يتم التنسيق مع شركة كهرباء القناة لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح، وأن الشركة ستوافي المواطنين بتمام إعادة التشغيل مرة أخرى.