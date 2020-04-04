شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: أماكن للعزل الطبي تستوعب 5 آلاف شخص بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدا توافر كافة الإمكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات، أنه في إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبي تستوعب 5000 شخص.

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وأشار إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة، والكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا بمقايسس الجودة العالمية لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية، وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدا بالدقة المتبعة في التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.

وأعلن رئيس الجامعة عن التوسع في خطوط الانتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية انطلاقا من دور الرائد لجامعة طنطا في خدمة المجتمع.

كما أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم تجهيز طواقم طبية بتخصصات الرعاية المركزة والأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة والباطنة بأعداد كافية بالمستشفات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.