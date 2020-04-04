ضبط مالك شركة مواد غذائية حولها لتسويق مستلزمات طبية في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت قوات الأمن، مالك شركة مواد غذائية حولها لتسويق مستلزمات طبية "مجهولة المصدر" في منطقة النزهة بمصر الجديدة

وتبين من تحريات المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بتغيير مالك شركة تسويق مواد غذائية، نشاط الشركة من الإتجار بالمواد الغذائية إلى تصنيع وتخزين كميات كبيرة من مواد المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وتسويقها على صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهم.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وعثر بداخل الشركة على 34 كرتونة بها زجاجات كحول ومواد مطهرة، 9 كرتونة قفاز طبي، 52 ماسك طبى كمامة، 4 كراتين بها علب التغليف، ومبلغ مالى.

وكشفت التحريات أن جميع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.