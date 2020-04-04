شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطيني مصاب بكورونا يصل القاهرة من السعودية.. والسفارة: نتابع وضعه الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، مساء الجمعة، أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لمواطن فلسطيني أصيب بفيروس كورونا بعد سفره وعودته من العمرة وهو متواجد في القاهرة الآن .

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، أن الحالة المكتشفة لمواطن فلسطيني عائد من العمرة مؤخرا، فور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، وجرى نقله إلى الحميات ومن ثم أودع في الحجر الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع السفارة وضعه الصحي وتبقى على تواصل مع وزارة الصحة المصرية لمتابعة مستجدات الحالة، متمنيةً له الشفاء العاجل.

Advertisements

جدير بالذكر أن المصاب الفلسطيني غير مقيم في مصر وقد كان يقيم مناسك العمرة مؤخرا في السعودية، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية وتوجه إلى الامارات، ومن ثم عاد لجمهورية مصر العربية ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة .

وتطمئن السفارة شعبنا الفلسطيني أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير حيث لم تسجل اَي إصابة بفيروس كورونا في أوساطهم .

وتهيب السفارة بالمواطنين الفلسطينين لاسيما وأبناءنا الطلبة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، وتحثهم على الالتزام التام في بيوتهم ليبقوا بعيدا عن دائرة الخطر والتكدسات التي ينشط فيها فيروس كورونا، متمنية السلامة لعموم الشعب المصري والفلسطيني والعالم أجمع .