شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خدمة أول عامل بأوقاف الدقهلية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اليوم، إنهاء خدمة أول عامل بالأوقاف لتقصيره في غلق الزاوية المكلف بخدمتها مما أدى إلى قيام الأهالى بإقامة صلاة الجمعة .

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت قرارا بغلق جميع المساجد والزوايا كليا ومنع إقامة الجمع والجماعات بها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوازرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

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وأصدرت المديرية بيان أكدت فيه أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وافق على إنهاء خدمة سعد سالم سعد مصطفى، عامل بمديرية أوقاف الدقهلية، والمسئول عن «زاوية التنعيم» بناحية توريل التابعة لإدارة شرق المنصورة، لتقصيره في الإشراف على الزاوية وعدم إحكام غلقها في خطبة الجمعة بمخالفة تعليمات الوزارة مما ترتب عليه فتحها وقيام أحد الأهالي بإمامة الناس بها .

وأكد أنه تحرر محضر بالواقعة ضد المخالف وتم اتخاذ اجراءات مشددة لعدم تكرار المخالفة.

وقال الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة: «أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية».