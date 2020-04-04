شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ضحية كورونا ببورسعيد المنقول جثمانه بسيارة نصف نقل تحكي تفاصيل الواقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شروق إبراهيم، نجلة ضحية كورونا في بورسعيد، الذي تم نقل جثمانه في سيارة نصف نقل، تفاصيل الواقعة، موضحة أنهم لم «يجدوا أحدا ينقله».

وقالت «شروق»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إن «والدي توفى في المستشفى يوم 1 أبريل، وإخواتي راحوا للمستشفى وجدوا والدي لم يغسل ومحدش راضي يغسله».

وأضافت أن «أحد الأطباء ويدعى أيمن بالمستشفى تبرع بالإشراف على عملية الغُسل هو والأستاذ عصام من قطاع الطب الوقائي، بعدما فشلنا في الوصول لأي أحد يغسله وهما كانوا شايفين حالتنا لأننا كنا متبهدلين، وتكفلوا بالموضوع والحمد لله تم الغسل».

وتابعت: «اتصلوا من عند المقابر بتوع الطب الوقائي علشان قالوا عايزين 4 رجالة ييجوا يلبسوا ويتعقموا علشان يشيلوا معاهم، وراحوا أخواتي للمدافن، وبعد ما راحوا قالولهم مفيش عربية راضية تشيله، دا متوفي بالكورونا مين هيشيله، فين وزارة الصحة؟».

واستطردت: «اتصلنا بكل الناس، وإدارة المستشفى كلمت الإسعاف، ودفن الموتى، ومفيش حد رضي يجي ينقله، مضيفة أنهم تواصلوا مع النجدة ليحلوا الأزمة، ولم يحل شيء، وتواصلنا مع النائب أحمد فرغلي، والذي بدوره اتصل بكل المسؤولين، ولم يلقى استجابة وكلهم رفضوا المساعدة».

وفي تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، قال د.عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الطبية ببورسعيد، إحدى هيئات التأمين الصحي، إن الفيديو المتداول صحيح، وهو لمتوفي بسبب فيروس الكورونا كان معزولا بمستشفي المبرة منذ يومين وجري تغسيله وتكفينه مع أخذ كل الإجراءات الوقائية ووضعت الجثة في الكيس العازل.

وأوضح تعيلب: «مسؤولية نقل الجثة من مشرحة المستشفي إلى المقابر تعود لأهل المتوفى وهم من قاموا بإحضار السيارة الربع نقل ومن قام بحمل الجثة الموضوعة في كيس العزل هم طاقم الإدارة الوقائية ومندوب مكافحة العدوي بالمستشفى».

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واختتم تعيلب تصريحاته بقوله إنه أحال د. حسين بدران مدير مستشفي المبرة للتحقيق لعدم تواجده أثناء تسليم جثة المتوفي لذويه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت، الجمعة، تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وأضافت أن 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.