شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصريين توفيا طبيعيًا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين طبيعيًا هيثم محمود الخضري، وإبراهيم المسلمانى، فضلاً عن الانتهاء من إجراءات الدفن، وتقديم التعازى باسم الوزير لأسرة المتوفين.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطنين هيثم محمود الخضرى، وإبراهيم المسلمانى كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقاتهما، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

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وأشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات دفن هيثم الخضرى، وهو من محافظة كفر الشيخ، وكانت الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وكان يعمل بمدينة الرس منطقة القصيم، وقد تم إنهاء إجراءات دفن المتوفي، وصلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر الشايع بمدينة الرس القصيم.

كما تم إنهاء إجراءات دفن إبراهيم المسلماني ، وهو من محافظة الشرقية ، وكانت الوفاة طبيعية ، حيث كان يعمل بمدينة عنيزة منطقة القصيم ، وتمت صلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر مدينة عنيزة القصيم لعدم القدرة على شحن الجثمان نظرا لتوقف خطوط الطيران وتم تقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة.

ونوه المستشار العمالي إلى أنه يتابع مستحقات المتوفين مع جهات عملهما بعد أن تقوم أسرة كل متوفي بموافاتنا بإعلام الوراثة الخاصة بكل أسرة لاتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن، وبالتنسيق مع رئيس الجالية.