شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون.. وقصة ١٠٠ عام من الطوابير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التكدس والزحام ظاهرة عرفها المصريون منذ زمن ليس بالقصير، وصارت جزءا من طقوسهم اليومية.. يُدفعون إليها دفعا ليس باختيارهم ولكن يُزج بهم فى هذه التهلكة ليس عن قصد منهم لكن بخيال عقيم من البيروقراطية المتجذرة منذ آلاف السنين.. منذ زمن ليس بالقصير دفعت الحروب والأزمات المصرى البسيط للزحام.. فهذا طابور شاهدناه فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى للذين يقفون أمام الوحدات الصحية والمستشفيات للحصول على حقنة البلهارسيا أو التطعيمات.. وهذا قتال أمام جمعية استهلاكية للحصول على سكر وشاى وسلع تموينية فى السبعينيات والثمانينيات.. وهذا ضجيج وصراخ أمام مكاتب البريد للحصول على المعاش.. وهذا صراع وقتال للحصول على أنبوبة بوتاجاز مدعمة مع أزمات الشتاء وقلة المعروض من غاز البوتاجاز.. وهذا طابور غير منتظم عاشه المصريون سنوات طويلة على منافذ بيع الخبز المدعم، بل هذا صراع وصراخ عرفه المصريون فيما يسمى مكاتب تصاريح العمل للمسافرين للعمل خارج مصر.

تفننت البيروقراطية فى إيجاد ثقافة الزحام فى معظم الخدمات الجماهيرية.. فهو لا يعد ولا يحصى.. وجزء كبير من حدوثه يأتى من موظف منفذ جيد للتعليمات، عقيم الخيال.. فقير فى اتخاذ القرار.. يتلذذ برؤية المصريين وهم يتألمون أمامه من الوقوف ساعات طويلة.

منذ أيام تعرضت الأسرة المصرية لقرار مفاجئ من وزارة التربية والتعليم بضرورة التوجه لشركات الاتصالات لصرف أكواد وشرائح «التابلت» لطلاب الفرقتين الأولى والثانية من المرحلة الثانوية، قبل يوم ٥ إبريل الحالى، لأداء الاختبارات التجريبية من المنازل استعدادا لأداء اختبار نهاية العام. بشرط أن يحضر ولى أمر التلميذ ومعه شهادة ميلاد الطالب وصورة البطاقة الشخصية لولى الأمر إلى مراكز بيع خدمات شركات الاتصالات.. اندفع أكثر من نصف مليون ولى أمر فى ساعات ما قبل الحظر المحدودة تاركين أعمالهم، وضاربين عرض الحائط بتعليمات وزارة الصحة بمنع الزحام والتكدس فى جميع المؤسسات والمصالح الحكومية، معرضين أنفسهم وغيرهم للخطر فى تدافع كاسر وزحام شديد وتقاتل من أجل الظفر بالشريحة لتفعيل جهاز التابلت.

كان هذا الزحام وليمة دسمة لعدسات برامج التليفزيون الفضائية وعدسات مصورى الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية.. وظهرت الصورة التى تُغنى عن ألف كلمة.. تقول إن من دفع هؤلاء الناس لهذا الزحام وإن من أتى بهم من بيوتهم وأعمالهم وعرض حياتهم لخطر الإصابة بوباء كورونا المستجد الذى ينتشر فى الزحام عن طريق العطس واللمس، وعرّض حياة موظفى شركات الاتصالات لهذا الوباء افتقد الخيال.. افتقد القدرة على تقييم ما بعد اتخاذ القرار.. افتقد الحس السياسى.. صحيح عاد بسرعة فى الأيام التالية فى قراره ودفع ببضعة موظفين إلى المدارس ومعهم شرائح التابلت.. حيث الفناء الواسع الذى يستوعب كثافة حضور أولياء الأمور بدون تكدس.. وجهاز المدرسة وجد فرصة لمدرسيه للعمل والتنظيم والمساعدة.. وحيث الإمكانيات المتوافرة وعدم تعطيل الشوارع وعدم تعريض الناس للعدوى من الأوبئة... لكن الصحيح أيضا أن هناك أولياء أمور تعطلت مصالحهم وربما عدد منهم أصيب بضربة شمس أو أصابته عدوى فيروس كورونا نتيجة الاختلاط والزحام.

هذا الخيال الذى افتقدته وزارة التربية والتعليم فى أزمة شريحة التابلت منذ بضعة أيام.. تنبهت إليه نفس الإدارة المصرية لكن فى قطاع آخر وهو قطاع التأمينات والمعاشات.

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فمنذ أمس الأول حل توقيت توجه أكثر من ٧ ملايين مصرى يستحقون صرف المعاش الشهرى هذه الأيام.. ومع ساعات ما قبل الحظر القليلة ومكاتب البريد المحدودة وضعف الأداء فى عدد من هذه المكاتب، ومع الزحام المتوقع لهذه الملايين أمام منافذ صرف المعاشات، ومع إشكالية تعارض هذا الزحام المتوقع مع تعليمات وزارة الصحة وإجراءاتها للحد من الزحام والتكدس لمنع فرص انتشار وباء فيروس كورونا المسمى كوفيد ١٩ المستجد. جاء هذه المرة خيال البيروقراطية أفضل وأسرع فى إيجاد الحلول الناجزة التى تسهل وصول المستحقين لصرف أموالهم دون زحام ومعاناة لهم ودون أذى لموظفى مكاتب البريد.

وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج قدمت حلا سحريا لهذه المشكلة المتوقعة، فتم تقسيم هذه الفئة إلى مستويات، الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام «الأربعاء والخميس والسبت» الموافقة (1،2،4) من شهر إبريل وهو ما حدث وشاهدناه أمس الأول وأمس.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام «الأحد والإثنين والثلاثاء» الموافقة (5،6،7) من شهر إبريل الجارى، وبالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل. واعتبارًا من يوم الأحد 12 إبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

هذا قرار مدروس لوزيرة قرأت الأزمة مبكرا ونجحت فى إيجاد حلول تقلل من الزحام والتكدس.. هذا القرار دفع الأجهزة التنفيذية المحلية ممثلة فى المحافظين أن يكون لديهم الخيال السياسى حاضرا وخصصوا مدارس بعيدة عن الشوارع الرئيسية واستضافوا موظفى هيئة البريد وتم استقبال المستحقين للمعاش فى أفنية المدارس وأجلسوهم على مقاعد متباعدة مما جعل صرف المعاشات ميسورا وسهلا لهذه الفئة من كبار السن.

المدير الناجح لابد أن يكون لديه الحس السياسى ولديه القدرة على الابتكار، أما البيروقراطية المصرية فعليها أن تغير من أفكارها وتستبق الأزمات فى كل الأوقات، وأن يكون الموظف العام على قدر المسؤولية وألا ينتظر التعليمات وعليه أن يعمل خياله ويعرف أن السياسة فى أبسط صورها هى جعل حياة الناس أكثر سهولة ويسرا وسعادة.

عدسة المصرى اليوم كما تابعت أزمة التابلت والزحام على شركات المحمول للحصول على الشريحة تابعت أيضاً صرف المعاشات لأكثر من ٧ مليون مواطن فى مختلف المحافظات ورصدت بالصور النظام والانضباط وتسهيل وصول المستحقين لصرف المعاش بيسراً فى مكاتب البريد والمدراس.