شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروع البحثى الذى سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن إعداد البحث.

- الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات.

- البحث شرط فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة الأعلى.

- يستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة بحد أقصى 5 طلاب.

- فترة إعداد البحث من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.

- سيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة.

- عناصر المشروع البحثى تتكون من: "العنوان، المقدمة، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع، أسماء الطلاب".

- سيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذى سيقوم بعمله.

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- الأحد الموافق 5 أبريل 2020 سيتم نشر فيديو توضيحى لطريقة عمل المشروع للطلبة على موقع الوزارة.

- الخميس 9 أبريل 2020 سيتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية لكل سنة دراسية على موقع الوزارة.

- سيتم نشره مطبوعًا فى الصحف القومية وسيتكون الجدول من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية يختار الطالب أحدهما لتنفيذه.

- إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسى أو أى كتاب متوفر لديه فى موضوع المشروع البحثي.

- متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثى على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهى ستقوم بدورها فى إرساله للوزارة عبر المنصة.

- معلم الفصل دوره استرشادى ومساعد للطلبة فى إعداد المشروعات البحثية.

- االوزارة هى من ستتولى أعمال مراجعة المشروعات البحثية للطلاب عن طريق تقييمها (مقبول – غير مقبول).

- المشروع البحثى هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهى (العمل الجماعي، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب".