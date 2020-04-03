شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم الدولي يستعد لاستقبال المصريين العالقين في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم»، على صور ركاب رحلة الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» قبل إقلاعها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أن جميع ركاب الرحلة بخير، وعددهم 290 راكبا، مؤكدة أن الرحلة أقلعت بالفعل، ومن المتوقع وصولها في تمام الساعة السادسة من صباح الجمعة.

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وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أنه تقرر تحويل وصول رحلة العالقين المصريين القادمة من واشنطن، للهبوط بمطار مرسى علم الدولي، بدلا من مطار القاهرة الدولي، وإنهاء إجراءات وصولهم هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وتقرر تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل الحجر الصحي بأحد الفنادق السياحية، مثل ركاب رحلتي لندن وفرنسا.

وكانت المصادر أشارت إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر الجمعة، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم.