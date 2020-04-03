يوسف القعيد عن مبادرة "خليك في البيت": "عبقرية وشديدة الذكاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

وصف الكاتب الكبير يوسف القعيد، مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" لوزارة الثقافة بـ"العبقرية وشديدة الذكاء".

وقال القعيد، في تصريحات لمصراوي، إن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا بين الشباب، وأثبتت أن العملة الجيدة يمكن أن تطرد العملة الرديئة، مؤكدًا أنها جاءت في وقتها تمامًا.

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وأضاف القعيد: "لم أستفد من هذه المبادرة لأنني لا أتعامل مع الإنترنت، ولكنها مجهود كبير من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، التي أتاحت مواد سمعية بصرية للشباب، في مثل هذه الأوقات التي تشهد حظر التجوال".

وطالب القعيد بضرورة التوسع في عرض مزيد من الحفلات الموسيقية والكتب الإلكترونية للتحميل مجانًا لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور المصري.

وتابع: "أتمنى ألا يزيد عدد المصريين بكثرة غير متوقعة نتيجة القعدة في البيت، لأن هذه العزلة تحمل السلب والإيجاب، ومن السلبيات أن تتحول هذه الليالي إلى ليالي رخيصة على طريقة ما قدمه يوسف إدريس في (أرخص ليالي)، لأنها ليالي ثقيلة وممطوطة، وليس هناك وسائل ترفيه كافية لدى المجتمع المصري، وأتمنى أن تتوسع مبادرات جديدة مثل الثقافة بين ايديك".​