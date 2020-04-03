شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن خضوع ترامب لتحليل كورونا.. ويؤكد: نتيجته سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خضع لفحص جديد خاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نتائج التحليل سلبية.

وجاء إعلان البيت الأبيض بالتزامن مع مؤتمر ترامب المنعقد مع فريق مكافحة وباء كورونا، والذى قال خلاله الرئيس الأمريكي إن إدارته تعمل مع الباحثين وأكفأ العلماء والأطباء للوصول إلى لقاح فعال قادر على مكافحة وباء كورونا.

وأضاف ترامب في المؤتمر أن إدارته ستتخذ كافة الإجراءات للحد من اتساع دائرة انتشار الوباء في الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن التقديرات تشير إلى احتمالات أن يقتل الفيروس من 100 ألف شخص إلى 240 ألف شخص في البلاد.

Advertisements

وقبل مؤتمره، نشر ترامب فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، دعا خلاله إلى الالتزام لمدة 30 يوما، لتقليل معدل وسرعة انتشار فيروس كورونا وجعله أبطأ، موجها عدد من النصائح للمواطنين الأمريكين عبر فيديو نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر.

وطالب ترامب الأمريكيين الالتزام بالمسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى، وعدم التواجد فى التجمعات، وتجنب السفر، وغسل اليدين باستمرار، والعمل من المنزل، وتطهير الأسطح باستمرار، والعزل الذاتى عندى الشعور بالمرض، وعلق ترامب على الفيديو "30 يوم لتقليل معدل وسرعة الانتشار".