شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه إذا لم يتحمل المواطن مسئوليته بنسبة 100٪ فلن تنجح أى جهود لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك دولا استهترت بالأزمة وأصبح لديها آلاف الضحايا الآن، وأدعى ربنا الا نصل للحظر الكامل، ومؤكدا، أن الحظر الكامل موجود فى الإجراءات القادمة ووارد متمنيا ألا نصل له لأنه سترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، وأن التوجيه الرئيسى هو التفكير فى صحة المواطن".

وأضاف أسامة هيكل خلال حوار له مع الإعلامى حمدى رزق على قناة صدى البلد، أن العالم بعد أزمة كورونا سيكون مختلفا عما قبل، ومشيرا إلى أن أزمة كورونا كارثة إنسانية تشهدها الكرة الأرضية.

وتابع أسامة هيكل: "اتخذنا خطوات الحظر بشكل تدريجى حتى يشعر المواطن بخطورة الأزمة، وبدأنا بإغلاق المدارس والجامعات وتعليق الطيران ثم أغلقنا المساجد والكنائس، ومؤكدا أن حظر التجول ليس أمنيا أو سياسيا و لكن حظر طبى، وأن الحكومة حريصة على صحة المواطن.