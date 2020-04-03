نظامنا الصحى أقوى من الصين وإيطاليا.. تصريحات قوية لمدير حميات إمبابة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن حامل فيروس كورونا غير المصاب يمكن أن ينقل المرض، مضيفا: "احنا بنستقبل حالات جديدة، وفى ناس خايفة تيجى مستشفى الحميات، ولدينا منظومة جاهزة.. والصين أنشأت مستشفى فى 10 أيام، ولكن احنا مش محتاجين، الصين ليس لديها منظومة طبية مثل مصر". وتابع: "المنظومة الصحية فى مصر أفضل من الصين وإيطاليا، وبقول كدة للناس التى بتقارنا بهم". Advertisements الفيديو التالى يرصد أهم تلك التصريحات.

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