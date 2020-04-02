شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يتحدث عن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، إن «فيروس صحيفة الجارديان بتمويله المشبوه خرج مرة أخرى ليتحدث عن عدم شفافية مصر مع أزمة كورونا».

وأضاف: «المثير للسخرية أن هذا الفيروس القبيح هو الذي يحدثنا عن الشفافية.. ومن شفافيته تجاهله لتقرير منظمة الصحة العالمية حول جهود مصر في مكافحة كورونا والشفافية التي تعمل بها مع مستجدات الوباء».

وتابع علاء مبارك، عبر حسابه على «تويتر»: «لا تنسي أن العالم كله يواجه وباء سريع الانتشار لم يكن في الحسبان، أمريكا بكل إمكانيتها تعانى من نقص كبير في المعدات والأجهزة والأطباء.. ومعدل الوفيات في ازدياد في أمريكا.. وبالأمس فقط تقريبا ٩٠٠ حالة وفاة وكل شيء مغلق تقريباً، الحدث ضخم ومصر تبذل مجهودًا كبيرًا الصراحة فنصبر ونتعاون».