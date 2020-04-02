شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكدس الركاب بقطار القاهرة ـ الفيوم بدون إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قطار ركاب رقم 146 القاهرة ـ الفيوم تكدس مئات الركاب فى عربات القطار وتزاحمهم أمام بعضهم على المقاعد وفى طرقات العربات، ولجوء بعض الركاب إلى الهروب من زحام طرقات العربات إلى الجلوس على استندنات الحقائق فى جانبى العربات.

وشهد القطار العادى غياب لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا سواء من خلال مستوى النظافة بالقطار أو الزحام الشديد الذى شهدته عرباته طوال الرحلة، فيما ظهر أغلب الركاب بدون ارتداء أى كمامات طبية.

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فى نفس السياق أعلنت وزارة النقل الدفع بقطارات إضافية مجددًا علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك بناء على تكليف المهندس كامل الوزير وزير النقل في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد وفى ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد قامت بناء على تكليف الوزير بتشغيل 5 قطارات إضافية بدءا من اليوم حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية بين الأسكندرية وكفر الدوار وتشغيل 2 قطار مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة علي الوجهين القبلي والبحري

وأكدت وزارة النقل أن هيئة السكة السكة الحديد سبق وقامت بتشغيل 28 قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضي يصل إجمالي القطارات الإضافية بعد الدفع بـ5 قطارات إضافية اليوم إلى 33 قطار إضافي.