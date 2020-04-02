شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 1000 عيادة متنقلة للكشف على المواطنين ومواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن وزراة الصحة وفرت 1000 سيارة مجهزة بالكامل للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات فى إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إمكانيات وزارة الصحة أكبر بكثير من الوضع الحالى، وسوف نعمل على دخول المستشفيات الجامعية للمساهمة في الأزمة وسنستخدم بعض العربات كعيادات متنقلة وستوفرها وزارة الصحة، حتى لا تطور الأزمة وتدخل إلى سيناريوهات غير محببة وصلت إليها بعض الدول.

وأوضح مدبولى، أن الحكومة كلها تعمل على قلب راجل واحد من أجل حماية جموع المصريين من انتشار فيروس كورونا وتجتمع بشكل يومى لبحث هذا الملف.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية.. وصحة المصريين أهم".

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وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأحد، اجتماع بشأن التحديات التى واجهت عددا من الجهات فى موجة الطقس السيئ، مؤكدا فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب.

ومن المقرر أن تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلى لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.