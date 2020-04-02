شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل مهم جدا في مسار «كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».
وأضاف، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض.
وأهاب «مدبولي» بالشعب الالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة.
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