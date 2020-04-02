شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب «الصحة» ببيانات الأطباء المصابين بـ«كورونا» (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، في مخاطبة رسمية بضرورة إخطار النقابة ببيانات وحالة كل طبيب مصاب، حتى يتم التواصل مع أسرهم وتقديم المساعدة النقابية لهم.

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وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنهم يعتمدون على الحالات التي ترد من زملاء المصابين، موضحًا أن هذه المخاطبة جاءت حتى يتثنى للنقابة معرفة المصابين بصورة دقيقة، ولافتًا إلى أن عدد الأطباء الذين تم إبلاغ النقابة بهم هو 6 حالات.

وأضاف الطاهر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، «طلبنا من الوزارة موافاتنا ببيان كامل بحالات الإصابة، وأن يتم إبلاغنا في حالة حدوث إصابات مستقبلا، حتى يتثنى لنا تقديم الدعم للزملاء وأسرهم».