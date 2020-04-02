شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء مازلنا نجهلها عن كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يسعى العالم خبراء وأطباء وعلماء على مراقبة وتحليل ومكافحة انتشار وباء كورونا، وعلى الرغم من كل هذه المساعي، لازال هناك عدة أسئلة ما زلنا نجهل الإجابة عنها بعد ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس لأول مرة في الصين. في التقرير التالي نستعرض معا الأسئلة:

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