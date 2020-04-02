الرئيس العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح ، اليوم الخميس، فى قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى.
وجرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة وترسيخ التكاتف والتضامن لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره.
وحمل رئيس جمهورية العراق تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنياً للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وتجاوز تداعيات وباء كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره، أكد السفير موسى حرص مصر على توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خدمةً للمصالح المشتركة، مبدياً رغبة بلاده في التعاون لمكافحة هذه الجائحة وبما يحقق الصحة والسلامة للإنسانية جمعاء.
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