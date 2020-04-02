شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل بإجتماع الحكومة: الموانئ تعمل على أكمل وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل،خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس ، جهود الوزارة في تنظيم حركة نقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، مؤكداً في هذا الشأن أن كافة الأمور تسير حالياً بصورة جيدة، كما أن الموانئ تعمل على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه تم استقبال الجرارات الجديدة للسكك الحديدية، ويتم حالياً نقلها من الميناء.

ومن ناحيته، تناول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا"، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تتعلق بتطبيق نُظم التعليم عن بعد، وأداء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لاقت إشادة من جانب العديد من دول العالم، وهو ما دعا عدداً من هذه الدول إلى طلب الاستعانة بالمكتبة الرقمية التي يتم تطبيقها حالياً بمصر في مجال التعليم.

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