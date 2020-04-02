شكرا لقرائتكم خبر عن «كنا نأمل ألا نصل إلى 500 إصابة».. «الوزراء»: سندخل المرحلة الثالثة من «كورونا» قريبًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجع اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، سبب انتشار فيروس كورونا في مصر يرجع إلى المخالطين بسبب عدم وعي المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها مع القادمين من الخارج بشكل خاص.

وذكر «عبدالمقصود»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء الأربعاء، أنه حتى الآن لم تستخدم مصر سوى 6 مستشفيات من أصل 29 مستشفى جرى تنفيذهم للمرحلة الثانية.

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وقال إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة، فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، موضحًا: «للأسف بمعدل التسارع الحالي وعدم التزام بعض المواطنين سندخل في المرحلة الثالثة».

وذكر أنه مع الوصول إلى 1000 إصابة يبدأ احتساب الأعداد بمتوالية هندسية وليست عددية، لأنه من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم الثالث، وستبدأ عملية انتشار وتفشي الفيروس: «كنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف إصابة في الأسبوع المقبل».