شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تأجيل أقساط المقترضين من صندوق الوزارة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر اعتباراً من أول إبريل الجارى وحتى 30 يونيو المقبل، للتيسير على المقترضين، في ضوء قرارات البنك المركزى وضمن إجراءا الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إنه حال رغبة المقترض الانتظام في السداد وعدم التأجيل عليه تقديم طلب كتابى بهذا الشأن.

Advertisements

وأعلن «شعراوى» تأجيل سداد الأقساط المستحقة لجميع عملاء مبادرة «مشروعك»، المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، لمدة 6 أشهر، في إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الوزارة أرسلت قرارات البنك المركزى الخاصة بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية، ليتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات لحين المدة المقررة، وتلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل.

وأوضح الوزير أنه ستتم موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في المبادرة بمجرد صدورها، مشيرًا إلى أن مبادرة «مشروعك» نجحت خلال شهر مارس الجارى في تنفيذ 2023 مشروعاً متنوعاً بقروض بلغت 320 مليون جنيه.