شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تنتهي من تعقيم مبانيها بـ«الأوبرا» والمحافظات.. و«جلال» يخفض أعداد العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من تعقيم مبانيها التابعة لها في كل المحافظات، بالتعاون مع مديريات الصحة، وأعلنت الهيئة تعليق بوسترات للتوعية الصحية، كما انتهى قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، من إجراءات التعقيم والتطهير لمبنى القطاع ومركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ومكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وفرعها، مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة.

وأعلن المخرج خالد جلال أنه تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، تم خفض عدد العاملين بالقطاع، وإيقاف العمل بنظام البصمة، ومنح العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة «القلب، الضغط، السكر، الكلى، الكبد، الأورام»، والموظفة الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر أقل من 12 عاما إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وأضاف جلال أنه تم توزيع عدد من الإرشادات الوقائية للعاملين بالقطاع، لتوعيتهم بكيفية مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتم تعليق هذه الإرشادات في مختلف الأماكن بالقطاع.

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وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إنه يتم اتخاذ إجراءات وقائية في كل المواقع الثقافية من قصور وبيوت ومكتبات، من خلال غرفة عمليات مركزية يعرض عليها يوميا ما يتم في هذا الشأن بتقارير من الإدارات المركزية والأقاليم.

وأضاف عواض أن الهيئة انتهت من تعقيم كل فروعها الثقافية وما تضمه من قاعات ومسارح، كما خفضت عدد العاملين المتواجدين بها في كافة أنحاء الجمهورية، مع نشر عدد كبير من الملصقات التي تقوم بتوعية الجماهير من خطر هذا المرض وكيفية العناية بالنظافة الشخصية، بالإضافة إلى نشر توعية طبية يومية على الصفحة الرسمية للهيئة.

فيما تستمر مبادرة «الثقافة بين إيديك»، اليوم، في تقديم عروضها، الإلكترونية، حيث تقدم قناة الثقافة على موقع اليوتيوب اليوم، حفلا للنجمة أصالة يتضمن باقة من أعمالها الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، منها صندوق صغير، بعدك عنى، مبقاش سر، الحقيقة، بناء على رغباتك، أنا حبك، حاجة متخصكش، بنت أكابر، مهتمة بالتفاصيل، يا عالم، المصطفى، بكرة أحلى، جابوا سيرتى، يا مجنون، ستين دقيقة حياة وغيرها.

يعقبها مسرحية «الملك هو الملك»، من تأليف سعد الله ونوس، أشعار أحمد فؤاد نجم ومن إخراج مراد منير، وتروى قصة ملك يخرج من قصره متنكرا مع وزيره للبحث عن وسيلة للترفيه، فيلتقى بتاجر مفلس يمضى وقته في الحانة ويحلم بأن يصبح حاكم المدينة، فيقرر الملك أن يحقق حلمه ليوم واحد وتتوالى الأحداث، والبطولة لصلاح السعدنى، محمد منير، فايزة كمال، حسين الشربينى، لطفى لبيب، على حسنين، مجدى فكرى وغيرهم.