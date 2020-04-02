شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في ميادين الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضخ سيارات لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية من خلال سيارات اليوم الواحد لشباب الخريجين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، التى تطرح المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة، حيث يصل سعر كيلو اللحمة والمفروم إلى 60 جنيها، وسعر الفرختين 60 جنيها، وكيلو الفيليه 60 جنيها، وذلك تسهيلا على المواطنين.

وتتواجد السيارات بأحياء جنوب وشمال وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية، وتتمركز هذه السيارات في الميادين الآتية: جنوب الجيزة «أم المصريين، والمنيب، وساقية مكى، بولاق الدكرور، شارع ناهيا، وكوبرى صفط»، وحى شمال (شارع البوهى وأول البراجيل)، والعمرانية شارع الثلاثينى شارع الدكتور بجوار الكنيسة الطالبية، سوق شلتوت، وسوق الكونيسة.