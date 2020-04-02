شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن ينجح في إقناع أهالي قرية الهياتم بفض المظاهرة والعودة إلى منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الأمن في مركز المحلة بالغربية، بقيادة العميد محمود كشك، في إقناع أهالي قرية الهياتم المعزولة صحيًا بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كوورنا المستجد بين عدد من أبنائها، بفض المظاهرة والعودة إلى منازلهم.

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وحاصرت أجهزة الأمن جميع مداخل ومخارج القرية، وأمر «كشك» القوات بعدم التعامل معهم أو الاقتراب منهم، والاستعانة بمشايخ القرية لتقديم النصيحة وسرعة فض المظاهرة حتى لا تنتقل العدوى أو ينجح الأهالي في كسر الحجر الصحي.

كان أحد نواب دائرة مركز المحلة وزع كراتين مواد غذائية تحمل صورته الشخصية على أهالي القرية، ما أثار حفيظتهم، ودفعهم إلى النزول في مظاهرات تطالب بإلغاء الحجر الصحي وعدم قبول أي مواد غذائية من أحد.

وطالب المشاركون في المظاهرة بفك الحظر والسماح لأهالي القرية بالخروج، وطافت المظاهرة أنحاء القرية، وردد المشاركون هتافات: «واحد اتنين الهياتم فين.. مش عايزين كراتين من حد».