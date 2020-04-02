شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030: قطاع تكنولوجيا المعلومات الفائز الأكبر من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن أزمة فيروس كورونا كاشفة، وأظهرت قدرات دول ومؤسسات ومنظمات في القطاع الصحي على التعامل مع الازمة، وهناك تفاوت في قدرات الدول، كما كشفت عن قدرات الدول اقتصاديًا واجتماعيًا في التعامل معها.

أضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «TEN»، الأربعاء، أن الأزمة منشئة حيث ستقوم الدول بمراجعة أدوار كثيرة تقوم بها الآن بداية من تعاملها مع بعضها البعض، موضحًا أن عدد من المنظمات الدولية سوف تتوقف عن عقد اجتماعات دورية لوجود بدائل جيدة في هذا الشأن.

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وأكد أن هناك تغيرات حادة في أسعار البترول نتيجة أزمة كورونا، سيكون لها تداعياتها على المجالات المنافسة للبترول وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أن قطاع البترول فقد أكثر من 70% من قيمته، وما كان متوقع أن يحدث في عدة سنوات يحدث في أسابيع، وتراجع سعر البترول له علاقة بالعرض والطلب.

وأوضح أنه لا بد من مراجعة أسعار البترول للصناعة والقطاع المنزلي والأسرة والسيارات، منوهًا بأن الفائز الأكبر من أزمة كورونا هو كل من يعمل الآن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وما كنا ننتظره في هذا القطاع في سنين سيحدث في شهور وأسابيع، بينما الخاسر الأكبر هو قطاع السياحة والطيران.

وحذر من وجود انتهازيين في أوقات الحروب والأزمات، معقبًا: «هناك أغنياء كورونا الذين يستغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب، ويدعوا أنهم يملكوا أشياء ليس لديهم، مثل من يدعي وجود علاج لفيروس كورونا لديه».