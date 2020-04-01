"دعم مصر" ينعي وزير الأوقاف الأسبق: علمه أثرى مجتمعنا الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
نعى الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.
وأكد القصبي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التاريخ سيذكر الدكتور زقزوق بعلمه وفكره ومؤلفاته والتي أثرت عالمنا الإسلامي، كما تقدم بخالص العزاء لأسرته وللأمة الاسلامية.
كان قد تُوفي اليوم الأربعاء، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.
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