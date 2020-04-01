شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشأت الفندقية» بالبحر الأحمر تساهم بمواد تعقيم وتطهير لمواجهة كورورنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر مساعدات مواد خام للتعقيم والتطهير الخاصة بمواجهة فيروس كورورنا التي تقوم بها وزارة الصحة المتمثلة في مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر .
وقال علاء عاقل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية، إن «هذه المشاركة ضمن المشاركات المجتمعية ومساعدة أجهزة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، عن طريق عمليات التطهير والتعقيم المستمرة لوقف انتشار الفيروس» .
وأضاف«عاقل»، أن «عمليات التطهير والتعقيم تتم حاليا في جميع المنشآت الفندقية بالمحافظة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار الحد من انتشار الفيروس».
ووجه الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الشكر للقائمين على هذه التبرعات لدعم منظومة الصحة ومكافحة الفيروس .
وأشار مرعى، إلى أن استمرار عمليات التطهير والتعقيم بالمنشآت الفندقية، حيث تم الانتهاء من تطهير وتعقيم المنشآت الفندقية.
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